Saint-Sauveur-en-Puisaye

Concours de saut d’obstacles

Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-24

Cette année, le concours fête ses 50ans !

Mi juin puis mi juillet, le parc du château accueille près de 250 cavaliers sur des épreuves de saut d’obstacles de tous niveaux.

Dans une ambiance conviviale et sportive, venez profiter d’une belle journée et du beau sport proposé par nos cavaliers tout au long du week-end.

Restauration sur place. Stands partenaires. .

Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté acesaintsauveur@gmail.com

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English : Concours de saut d’obstacles

L’événement Concours de saut d’obstacles Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !