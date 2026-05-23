Vide-greniers Saint-Sauveur-en-Puisaye
Vide-greniers Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 20 juin 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Vide-greniers
Place du village Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 07:00:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. .
Place du village Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso.fetesdelaplace@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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