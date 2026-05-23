Saint-Sauveur-en-Puisaye

Vide-greniers

Place du village Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 07:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. .

Place du village Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso.fetesdelaplace@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !