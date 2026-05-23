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Festivités des 50 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye

Festivités des 50 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 6 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Saint-Sauveur-en-Puisaye

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Festivités des 50 ans

Salle des fêtes de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Spectacle de magie et goûter offerts aux enfants.
Dans le cadre des festivités des 50 ans de l’AIEPPFP (Association Intercommunale d’Éducation Populaire et Permanente de Forterre Puisaye), l’association a le plaisir d’inviter les enfants de notre commune à un après-midi festif. Randonnée et concert.   .

Salle des fêtes de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   secretariat@aiepp.fr

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English : Festivités des 50 ans

L’événement Festivités des 50 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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