Saint-Sauveur-en-Puisaye

Festivités des 50 ans

Salle des fêtes de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Spectacle de magie et goûter offerts aux enfants.

Dans le cadre des festivités des 50 ans de l’AIEPPFP (Association Intercommunale d’Éducation Populaire et Permanente de Forterre Puisaye), l’association a le plaisir d’inviter les enfants de notre commune à un après-midi festif. Randonnée et concert. .

Salle des fêtes de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté secretariat@aiepp.fr

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English : Festivités des 50 ans

L’événement Festivités des 50 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !