Festivités des 50 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye
Festivités des 50 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 6 juin 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Festivités des 50 ans
Salle des fêtes de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Spectacle de magie et goûter offerts aux enfants.
Dans le cadre des festivités des 50 ans de l’AIEPPFP (Association Intercommunale d’Éducation Populaire et Permanente de Forterre Puisaye), l’association a le plaisir d’inviter les enfants de notre commune à un après-midi festif. Randonnée et concert. .
Salle des fêtes de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté secretariat@aiepp.fr
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English : Festivités des 50 ans
L’événement Festivités des 50 ans Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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