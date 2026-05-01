Voyages au travers des ondes La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Voyages au travers des ondes

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Souffle des Ondes est un concert immersif en multi-diffusion à 360°, conçu comme une expérience sensorielle et perceptive à la croisée des musiques électroniques, des pratiques méditatives et des recherches autour des états de conscience modifiés.

Le dispositif propose une spatialisation du son en environnement circulaire, plaçant le public au centre d’un champ vibratoire en constante évolution. La composition s’appuie sur un travail de textures et de fréquences ondes binaurales, fréquences liés aux centres énergétiques, les Chakras et matières sonores analogiques s’y combinent pour former une architecture sonore organique et immersive.

La dramaturgie sonore se développe de manière progressive, alternant phases d’intensité rythmique d’inspiration tribale et séquences plus étales, propices à l’introspection.

Le travail visuel accompagne cette immersion avec une création lumineuse et vidéo générative, fondée sur des formes évolutives et des interactions étroites avec le son.

Le Souffle des Ondes s’inscrit ainsi dans une démarche artistique qui interroge la relation entre son, corps et conscience.

SpacyZen est un duo electro world à la signature sonore immersive et contemplative, où le rythme lent autour de 94 BPM invite à une exploration intérieure profonde. À la croisée des musiques électroniques, tribales et méditatives, leur univers tisse un dialogue organique entre machines et vibrations acoustiques.

Porté par iZa et PasCalm, SpacyZen développe une esthétique sonore raffinée mêlant synthétiseurs analogiques, textures électroniques issues de la TR-8S, handpan enveloppant et samples tribaux évocateurs.

Le duo façonne des paysages sonores hypnotiques, où pulsations minimalistes et matières vibratoires s’entrelacent dans une lente montée en conscience. Chaque performance devient un rituel contemporain, une traversée sensorielle où le corps et l’esprit se synchronisent au flux des fréquences.

Entre transe douce et méditation active, SpacyZen propose une expérience à la fois introspective et universelle, ancrée dans le rythme, le souffle et la résonance du vivant.

www.pascalmorel.com

Avec

Lyla Bain Sonore

DJ

Isabel So-L



Magnifest .

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mpsound@mac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyages au travers des ondes

L’événement Voyages au travers des ondes Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !