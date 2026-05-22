Saint-Sauveur-en-Puisaye

Fête du tourisme équestre

Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-24

Fête du tourisme équestre, balades à poneys gratuites.

Dimanche dès 9h randonnée balisée cavaliers, attelages, VTT et piéton 20kms, apéritif offert à la pause du midi.

Lundi 9h30 concours maniabilité parcours en terrain varié , ouvert aux cavaliers tous niveaux et attelages.

16h Grand spectacle équestre. Food truck et buvette sur place. .

Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 41 95 96 g.bourgeois89520@gmail.com

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English : Fête du tourisme équestre

L’événement Fête du tourisme équestre Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !