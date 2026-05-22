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Fête du tourisme équestre Saint-Sauveur-en-Puisaye

Fête du tourisme équestre Saint-Sauveur-en-Puisaye dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Parc du château

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Fête du tourisme équestre

Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-24

Fête du tourisme équestre, balades à poneys gratuites.
Dimanche dès 9h randonnée balisée cavaliers, attelages, VTT et piéton 20kms, apéritif offert à la pause du midi.
Lundi 9h30 concours maniabilité parcours en terrain varié , ouvert aux cavaliers tous niveaux et attelages.
16h Grand spectacle équestre. Food truck et buvette sur place.   .

Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 41 95 96  g.bourgeois89520@gmail.com

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English : Fête du tourisme équestre

L’événement Fête du tourisme équestre Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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