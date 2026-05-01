La Nuit Européenne des Musées Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye
La Nuit Européenne des Musées Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 23 mai 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
La Nuit Européenne des Musées
Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Entrée gratuite à partir de 17h30 & Ouverture en nocturne jusqu’à 22h
17H30 MON VILLAGE D’AUTREFOIS
Lecture inaugurale autour de textes de Colette
Par Samia Bordji, directrice du musée
Laissez-vous porter par la voix de l’écrivaine qui, à travers ses souvenirs de
Saint-Sauveur, fait revivre les gestes et les savoir-faire de son enfance.
Durée 45 minutes
18H30 INAUGURATION DE L’EXPOSITION
Timeless Trades. Métiers d’avenir et d’autrefois
En présence de l’artiste, Natasha Morley, qui partagera les coulisses de ses
créations et son regard sur l’artisanat d’exception.
Durée 1h
19H30 COCKTAIL CONVIVIAL
Prolongez la soirée par un moment d’échange et de partage autour d’un
verre dans le cadre privilégié du musée. Une occasion idéale pour discuter
avec les artistes et les artisans dans une atmosphère chaleureuse et
décontractée.
À La Pause Gourmande, boutique et salon de thé du Musée Colette. .
Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 61 95 contcat@musee-colette.com
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English : La Nuit Européenne des Musées
L’événement La Nuit Européenne des Musées Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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