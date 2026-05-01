La Nuit Européenne des Musées Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

La Nuit Européenne des Musées

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Entrée gratuite à partir de 17h30 & Ouverture en nocturne jusqu’à 22h

17H30 MON VILLAGE D’AUTREFOIS

Lecture inaugurale autour de textes de Colette

Par Samia Bordji, directrice du musée

Laissez-vous porter par la voix de l’écrivaine qui, à travers ses souvenirs de

Saint-Sauveur, fait revivre les gestes et les savoir-faire de son enfance.

Durée 45 minutes

18H30 INAUGURATION DE L’EXPOSITION

Timeless Trades. Métiers d’avenir et d’autrefois

En présence de l’artiste, Natasha Morley, qui partagera les coulisses de ses

créations et son regard sur l’artisanat d’exception.

Durée 1h

19H30 COCKTAIL CONVIVIAL

Prolongez la soirée par un moment d’échange et de partage autour d’un

verre dans le cadre privilégié du musée. Une occasion idéale pour discuter

avec les artistes et les artisans dans une atmosphère chaleureuse et

décontractée.

À La Pause Gourmande, boutique et salon de thé du Musée Colette. .

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 61 95 contcat@musee-colette.com

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English : La Nuit Européenne des Musées

L’événement La Nuit Européenne des Musées Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)