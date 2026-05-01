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La Nuit Européenne des Musées Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

La Nuit Européenne des Musées Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place du Château

Adresse : Musée Colette

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

La Nuit Européenne des Musées

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Entrée gratuite à partir de 17h30 & Ouverture en nocturne jusqu’à 22h

17H30 MON VILLAGE D’AUTREFOIS
Lecture inaugurale autour de textes de Colette
Par Samia Bordji, directrice du musée
Laissez-vous porter par la voix de l’écrivaine qui, à travers ses souvenirs de
Saint-Sauveur, fait revivre les gestes et les savoir-faire de son enfance.
Durée 45 minutes

18H30 INAUGURATION DE L’EXPOSITION
Timeless Trades. Métiers d’avenir et d’autrefois
En présence de l’artiste, Natasha Morley, qui partagera les coulisses de ses
créations et son regard sur l’artisanat d’exception.
Durée 1h

19H30 COCKTAIL CONVIVIAL
Prolongez la soirée par un moment d’échange et de partage autour d’un
verre dans le cadre privilégié du musée. Une occasion idéale pour discuter
avec les artistes et les artisans dans une atmosphère chaleureuse et
décontractée.
À La Pause Gourmande, boutique et salon de thé du Musée Colette.   .

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 61 95  contcat@musee-colette.com

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English : La Nuit Européenne des Musées

L’événement La Nuit Européenne des Musées Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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