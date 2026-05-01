The Abyssinians + Big Youth (Reggae Roots Legends) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

The Abyssinians + Big Youth (Reggae Roots Legends)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 02:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Soirée reggae avec The Abyssinians & Big Youth en provenance directe de Jamaïque !

Deux figures majeures du reggae roots jamaïcain, The Abyssinians et Big Youth, se produiront ensemble lors d’une soirée exceptionnelle le 15 mai 2026.

The Abyssinians sont un trio emblématique du roots reggae, célèbres pour leurs harmonies vocales et leurs paroles spirituelles inspirées du mouvement rastafari.

Big Youth, de son vrai nom Manley Augustus Buchanan, est l’un des deejays les plus influents des années 1970, reconnu pour son style de toasting mi-chanté, engagé et profondément connecté aux réalités sociales jamaïcaines.

Restauration et bar sur place. .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : The Abyssinians + Big Youth (Reggae Roots Legends)

L’événement The Abyssinians + Big Youth (Reggae Roots Legends) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !