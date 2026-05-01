Festival rock & Vyniles : The Fleshtones + Yarol Poupaud (Rock & Blues Rock) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Festival rock & Vyniles : The Fleshtones + Yarol Poupaud (Rock & Blues Rock)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-23 02:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

THE FLESHTONES

Les Fleshtones se forment en 1976 dans le Queens, à New York

Ils associent l’énergie punk à un son résolument sixties.

Ils se font rapidement et facilement une place parmi la scène punk et new wave de New York.

De tous les groupes ayant démarré leur carrière au mythique CBGB’s et au Max’s Kansas City de New York (The Ramones, Blondie, Television, Mink de Ville, Suicide, Talking Heads, etc.), The Fleshtones est le seul qui ne se soit jamais séparé et qui est encore en activité.

YAROL POUPAUD

Figure incontournable du rock hexagonal, il s’est d’abord imposé comme membre fondateur du groupe FFF, pionnier du Funk Rock français des années 1990.

Il a également accompagné Niagara dans les années 90 et Johnny Hallyday pendant plusieurs années, en tant que guitariste, directeur musical et complice de scène.

Il a aussi travaillé sur de nombreuses musiques de films

avec une nomination aux César en 2010 pour le film Bus

Palladium

Restauration et bar sur place .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : Festival rock & Vyniles : The Fleshtones + Yarol Poupaud (Rock & Blues Rock)

L’événement Festival rock & Vyniles : The Fleshtones + Yarol Poupaud (Rock & Blues Rock) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !