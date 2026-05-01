Vernissage Exposition photographique TIMELESS TRADES Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Vernissage Exposition photographique TIMELESS TRADES

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vernissage de l’ exposition photographique TIMELESS TRADES Métiers d’avenir et d’autrefois créée et imaginée par Natasha Morley. Textes Manon Cousin.

Un regard sur les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui, où les mains façonnent encore le monde. .

Place du Château Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@musee-colette.com

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English : Vernissage Exposition photographique TIMELESS TRADES

L’événement Vernissage Exposition photographique TIMELESS TRADES Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !