Yonne Sport Séniors Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne Sport Séniors

Gymnase Allée de l’Europe Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 13:30:00

fin : 2026-05-07 16:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Activités sportives gratuites pour le séniors. L’opération Yonne Sport Séniors, est organisée par le Département. .

Gymnase Allée de l’Europe Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50 sports@yonne.fr

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English : Yonne Sport Séniors

L’événement Yonne Sport Séniors Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !