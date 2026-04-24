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Yonne Sport Séniors Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne Sport Séniors Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Gymnase

Adresse : Allée de l'Europe

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne Sport Séniors

Gymnase Allée de l’Europe Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 13:30:00
fin : 2026-05-07 16:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Activités sportives gratuites pour le séniors. L’opération Yonne Sport Séniors, est organisée par le Département.   .

Gymnase Allée de l’Europe Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50  sports@yonne.fr

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English : Yonne Sport Séniors

L’événement Yonne Sport Séniors Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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