Saint-Sauveur-en-Puisaye

Ouferture De La Faison D’Été Foirée Deguivée Le Fercle Dj Fet Deglingo

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

LE FERCLE pour la soirée d’ouverture de la saison d’été à La Poèterie !

Le Fercle Show c’est la convergence des luttes pour un monde fuper cool avec plus d’égalité dans les parts de frites, plus de couleurs pumpée dans les boumasses et plus d’eurodance et de maquina à la radio… Et toujours plus de Fffffffff! Le vol atteint une vitesse de croisière entre 135 et 140 BPM, mais peut monter jusqu’à 175 BPM dans les zones de fortes turbulences.

DJ Roland Culet Plus connu dans le monde tuning et pour son premier rôle dans la série B faft and furiouf, il se fraie une carrière en tant qu égérie du portage de la coupe mulet sur le dancefloor.

DJ Lara Masse: Après avoir compris le principe d’une porte automatique, elle arrive enfin à sortir du magasin pour venir à la soirée.

DJ Dju Vénile Du latin “juvenilis”, se dit d’une concentration minérale produite par la circulation de fluides magmatiques

Restauration et bar sur place .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English :

L’événement Ouferture De La Faison D’Été Foirée Deguivée Le Fercle Dj Fet Deglingo Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !