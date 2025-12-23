La Fête de l’Art La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
La Fête de l’Art La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 17 juillet 2026.
La Fête de l’Art
La Poèterie 4 route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Festival d’art pluridisciplinaire, familial convivial et intergénérationnel ! Trois jours de musique, de créations en direct, de spectacles et de rencontres au cœur d’un lieu atypique et vivant. Venez découvrir les coulisses de la création artistique assistez à des performances en live, échangez avec les artistes, explorez leurs univers, leurs techniques et leurs inspirations.
Des expositions, des ateliers pour petits et grands, une programmation musicale éclectique et festive, des espaces pour se poser, manger, partager… La Fête de l’Art, c’est une bulle hors du temps, à vivre en famille ou entre amis.
Au programme sur scène
VENDREDI 18 JUILLET 16h à 03h
Crystal Distortion • Al’Tarba x Senbeï Rogue Monsters • Tagada Jones • La Casa Bancale
SAMEDI 19 JUILLET 11h à 03h
Marcel et son Orchestre • Le Fercle • Les Sheriffs • Dirty Fonzy • Loco Mobile
DIMANCHE 20 JUILLET 11h à 01h
Zoufris Maracas • Cartoon Machine • Soa Bomba • MaDame cie 3 secondes • Châ Mokeur • Les Valseuses
Mais aussi pendant toute la durée du festival
Artistes plasticiens en performance live
Ateliers créatifs samedi et dimanche de 14h à 20h, avec TK Blacksmith et Sandrine
Spectacles pour petits et grands Loco Mobile, Cie 3 secondes, Châ Mokeur, Les Valseuses
Restauration et bar à prix doux. .
La Poèterie 4 route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
