La Fête de l’Art La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Festival d’art pluridisciplinaire, familial convivial et intergénérationnel ! Trois jours de musique, de créations en direct, de spectacles et de rencontres au cœur d’un lieu atypique et vivant. Venez découvrir les coulisses de la création artistique assistez à des performances en live, échangez avec les artistes, explorez leurs univers, leurs techniques et leurs inspirations.

Des expositions, des ateliers pour petits et grands, une programmation musicale éclectique et festive, des espaces pour se poser, manger, partager… La Fête de l’Art, c’est une bulle hors du temps, à vivre en famille ou entre amis.

Au programme sur scène

VENDREDI 18 JUILLET 16h à 03h

Crystal Distortion • Al’Tarba x Senbeï Rogue Monsters • Tagada Jones • La Casa Bancale

SAMEDI 19 JUILLET 11h à 03h

Marcel et son Orchestre • Le Fercle • Les Sheriffs • Dirty Fonzy • Loco Mobile

DIMANCHE 20 JUILLET 11h à 01h

Zoufris Maracas • Cartoon Machine • Soa Bomba • MaDame cie 3 secondes • Châ Mokeur • Les Valseuses

Mais aussi pendant toute la durée du festival

Artistes plasticiens en performance live

Ateliers créatifs samedi et dimanche de 14h à 20h, avec TK Blacksmith et Sandrine

Spectacles pour petits et grands Loco Mobile, Cie 3 secondes, Châ Mokeur, Les Valseuses

Restauration et bar à prix doux. .

La Poèterie 4 route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

