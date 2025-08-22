Sentier Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Sentier Colette A pieds Facile

Sentier Colette Place du château 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5760.0 Tarif :

Randonnée balisée N°1. Ce chemin, dédié à Colette, a été ouvert en 1993 par les élèves du collège Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Facile

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=40287&idPro=51966 +33 3 86 45 61 31

English :

Signposted walk N°1. This trail, dedicated to Colette, was opened in 1993 by students from the Colette college in Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 1. Dieser Colette gewidmete Weg wurde 1993 von den Schülern des Collège Colette in Saint-Sauveur-en-Puisaye eröffnet.

Italiano :

Sentiero segnalato n. 1. Questo sentiero, dedicato a Colette, è stato inaugurato nel 1993 dagli allievi del collegio Colette di Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Español :

Paseo señalizado nº 1. Este sendero, dedicado a Colette, fue inaugurado en 1993 por los alumnos del colegio Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data