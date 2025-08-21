Petits et grands étangs de Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Petits et grands étangs de Puisaye Vélo de route Difficile

Petits et grands étangs de Puisaye Parkings du château 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 42290.0 Tarif :

Ce ne sont pas moins de 8 étangs, de forme, de surfaces et de biotopes différents que vous allez découvrir sans compter les mares, ruisseaux que vous croiserez dans ce pays où Colette les a certainement tous admirés et pour certains aimés. Cerise sur le gâteau, vous pourrez pique-niquer au bord de l’un d’eux et piquer une tête dans le réservoir du Bourdon!

Difficile

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=326967&idPro=51966 +33 3 86 45 61 31

English :

There are no less than 8 ponds, of different shapes, surfaces and biotopes that you will discover, without counting the ponds and streams that you will come across in this country where Colette certainly admired them all and for some loved them. The icing on the cake is that you can have a picnic on the edge of one of them and take a dip in the Bourdon reservoir!

Deutsch :

Es gibt nicht weniger als 8 Teiche in verschiedenen Formen, Oberflächen und Biotopen, die Sie entdecken werden, ohne die Tümpel und Bäche zu zählen, die Sie in diesem Land finden werden, in dem Colette sie alle bewundert und einige von ihnen geliebt hat. Als Sahnehäubchen können Sie an einem dieser Teiche picknicken und im Bourdon-Reservoir schwimmen gehen

Italiano :

Sono ben 8 gli stagni, di forme, superfici e biotopi diversi, che scoprirete, per non parlare degli stagni e dei ruscelli che incontrerete in questo paese dove Colette li ha sicuramente ammirati e, in alcuni casi, amati tutti. La ciliegina sulla torta è che potrete fare un picnic sulle rive di uno di essi e fare un tuffo nel bacino di Bourdon!

Español :

Descubrirá nada menos que 8 estanques, de formas, superficies y biotopos diferentes, por no hablar de los estanques y arroyos que encontrará en este país donde Colette, sin duda, los admiraba y, en algunos casos, los amaba a todos. La guinda del pastel es que podrá hacer un picnic a orillas de uno de ellos y darse un chapuzón en el embalse del Bourdon

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data