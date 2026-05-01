Stages de Reliure La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Stages de Reliure La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 23 mai 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Stages de Reliure
La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 40 – 40 – 60 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’Atelier d’Art & de Reliure vous ouvre ses portes pour une série de stages, adultes et tous niveaux. Sur le temps d’une après-midi, l’artiste et artisane Estelle Henriot propose de découvrir une technique de façonnage ou d’impression artisanale. Chaque participant·e repartira avec sa création. Le 23 mai Reliure Criss Cross. .
La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 04 76 85
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English : Stages de Reliure
L’événement Stages de Reliure Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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