Stages de Reliure La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Stages de Reliure

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 40 – 40 – 60 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’Atelier d’Art & de Reliure vous ouvre ses portes pour une série de stages, adultes et tous niveaux. Sur le temps d’une après-midi, l’artiste et artisane Estelle Henriot propose de découvrir une technique de façonnage ou d’impression artisanale. Chaque participant·e repartira avec sa création. Le 23 mai Reliure Criss Cross. .

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 04 76 85

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English : Stages de Reliure

L’événement Stages de Reliure Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)