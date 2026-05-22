Saint-Sauveur-en-Puisaye

Fête Nationale

Parc du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Les festivités commenceront à 19 h 00 dans le parc du Château, concert à 20 h 00 puis retraite au flambeaux suivi du feu d’artifice offert par la municipalité à 22 h 30. Une restauration buvette se tiendra comme chaque année, accompagnée de sa musique invitant les spectateurs à se déhancher sur la piste de danse. À 22 h 30, les curieux pourront relever la tête et observer le feu d’artifice. .

Parc du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetessaintsauveur89@gmail.com

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !