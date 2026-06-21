Marché aux livres d’occasion, anciens, bd … Point-Bar Saint-Sauveur-en-Puisaye
Marché aux livres d’occasion, anciens, bd … Point-Bar Saint-Sauveur-en-Puisaye mercredi 24 juin 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Marché aux livres d’occasion, anciens, bd …
Point-Bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Marché aux livres d’occasion, anciens, bd …
Retrouvez les 3 libraires dans la cour du point-bar (place du marché) à Saint-Sauveur-en-Puisaye le mercredi 24 juin de 9h à 16 h sans interruption pour un marché aux livres d’occasion, anciens, bd …
Entrée libre
Renseignements: 06 87 20 97 13 .
Point-Bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 20 97 13 skacha@laposte.net
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L’événement Marché aux livres d’occasion, anciens, bd … Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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