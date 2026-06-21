Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché aux livres d’occasion, anciens, bd … Point-Bar Saint-Sauveur-en-Puisaye

Marché aux livres d’occasion, anciens, bd … Point-Bar Saint-Sauveur-en-Puisaye mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Point-Bar

Adresse : Place du Marché

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Marché aux livres d’occasion, anciens, bd …

Point-Bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Marché aux livres d’occasion, anciens, bd …
Retrouvez les 3 libraires dans la cour du point-bar (place du marché) à Saint-Sauveur-en-Puisaye le mercredi 24 juin de 9h à 16 h sans interruption pour un marché aux livres d’occasion, anciens, bd …
Entrée libre
Renseignements: 06 87 20 97 13   .

Point-Bar Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 20 97 13  skacha@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché aux livres d’occasion, anciens, bd …

L’événement Marché aux livres d’occasion, anciens, bd … Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)