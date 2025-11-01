L’ATELIER OUVRE SES PORTES Saint-Brevin-les-Pins

L’ATELIER OUVRE SES PORTES

28 Allée du Rocher Vert Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01 2025-11-02 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-23 2025-11-24 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-27 2025-12-28 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-10 2026-01-11 2026-02-07 2026-02-08

Portes ouvertes de l’atelier du Rocher Vert

Sculptures terre cuite, raku sur le thème de la mer, vases et lampes raku, objets en bronze, tableaux peints à la cire d’abeille colorée, tableaux d’algues…

Entrée libre .

28 Allée du Rocher Vert Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 52 15 da.cagnat@orange.fr

