L’au-delà du féminisme, visite guidée au cimetière Saint-Roch par Anaïs Gui-Diby, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

L’au-delà du féminisme, visite guidée au cimetière Saint-Roch par Anaïs Gui-Diby 19 et 20 septembre Cimetière Saint-Roch de Grenoble Isère

Places limitées – Réservation fortement conseillée – Participation financière au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Quiconque aura arpenté les allées du cimetière Saint-Roch en observant avec attention les sépultures se sera posé la question : « Où sont les femmes ? »

À travers un parcours féministe, nous exhumerons le matrimoine funéraire. Nous découvrirons le destin de femmes remarquables mais aussi d’inconnues et nous analyserons comment et pourquoi les femmes ont été invisibilisées.

Cette visite du cimetière nous permettra de raconter l’histoire du Grenoble féminin du début du XIXe siècle à la Seconde Guerre Mondiale. Nous parlerons de toutes ces femmes qui ont marqué leur époque ou qui ont été oubliées.

R.V. à l’entrée principale du cimetière – rue du Souvenir

Cimetière Saint-Roch de Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/saint-roch-vous-avez-dit-cimetiere/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-au-cimetiere-saint-roch-de-grenoble »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}, {« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » Bus n° 17 et n° 18 – Arrêt Saint-Roch (Entrée rue du Souvenir)

Tram lignes B et D – Arrêt Ile Verte (Entrée rue Aimon de Chissé)

Quiconque aura arpenté les allées du cimetière Saint-Roch en observant avec attention les sépultures se sera posé la question : « Où sont les femmes ? »

©Asroch