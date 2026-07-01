L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco Espalion
mardi 21 juillet 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco
27 Avenue de la gare Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
L’association l’Auberge Espalionne se délocalise le temps d’une soirée jeux au café l’Estanco !
Le principe des soirées jeux?
Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence
On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! 7 wonders architects, Flowers, Parks, Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Splendor, tarot, échecs, Esquissé, Speedbac…
Petit rappel les soirées jeux de l’Auberge, c’est le premier jeudi du mois et le 3ème mardi du mois… sauf exception!
N’hésitez pas à vous inviter aux tables, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs! .
27 Avenue de la gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Auberge Espalionne association is moving to Café l’Estanco for a game night!
L’événement L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco Espalion a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Espalion (Aveyron)
- Après-midi jeux de société Initiés/Experts L’ Auberge Espalionne L’Auberge Espalionne Espalion 19 juillet 2026
- Festival Yaka’Venir pour les enfants Espalion 21 juillet 2026
- Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Rêverie Espalion 21 juillet 2026
- Sur les chemins de Francis Poulenc Spectacle Du poème à la chanson Espalion 22 juillet 2026
- Flaujac: Cinéma plein air Fort de Flaujac Espalion 25 juillet 2026