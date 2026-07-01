Informations pratiques

Espalion

L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco

27 Avenue de la gare Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

L’association l’Auberge Espalionne se délocalise le temps d’une soirée jeux au café l’Estanco !

Le principe des soirées jeux?

Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence

On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! 7 wonders architects, Flowers, Parks, Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Splendor, tarot, échecs, Esquissé, Speedbac…

Petit rappel les soirées jeux de l’Auberge, c’est le premier jeudi du mois et le 3ème mardi du mois… sauf exception!

N’hésitez pas à vous inviter aux tables, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs! .

27 Avenue de la gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

The Auberge Espalionne association is moving to Café l’Estanco for a game night!

L’événement L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco Espalion a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)