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L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco Espalion

mardi 21 juillet 2026 · Espalion

L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco Espalion

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Adresse
27 Avenue de la gare
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif

Espalion

L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco

27 Avenue de la gare Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

L’association l’Auberge Espalionne se délocalise le temps d’une soirée jeux au café l’Estanco !
Le principe des soirées jeux?
 Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence 
 On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! 7 wonders architects, Flowers, Parks, Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Splendor, tarot, échecs, Esquissé, Speedbac…
 Petit rappel les soirées jeux de l’Auberge, c’est le premier jeudi du mois et le 3ème mardi du mois… sauf exception! 
 N’hésitez pas à vous inviter aux tables, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs!   .

27 Avenue de la gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

The Auberge Espalionne association is moving to Café l’Estanco for a game night!

L’événement L’Auberge Espalionne Soirée jeux à l’Estanco Espalion a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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