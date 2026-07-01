Lauda Sion, Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Bordeaux
vendredi 3 juillet 2026 · Cathédrale Saint-André de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Lauda Sion Vendredi 3 juillet, 20h00 Cathédrale Saint-André de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:15:00+02:00
Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:15:00+02:00
Voix | Chœur
La cathédrale Saint-André offre l’opportunité d’entendre une oeuvre intime mais d’une grande intensité : le Lauda Sion de Mendelssohn. Composé pour la fête du Saint-Sacrement, cet hymne impose un souffle long et puissant qui sonne comme la promesse d’un moment solennel et suspendu.
Programme
Felix Mendelssohn, Lauda Sion, op. 73
Coréalisation Cathedra et Opéra National de Bordeaux
Ils ont dit :
Chœur de l’ONB « Un ensemble merveilleux d’harmonie »
(Olyrix – 31/01/2020 – José Pons)
Cathédrale Saint-André de Bordeaux Place Pey Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=295 »}] [{« link »: « https://www.olyrix.com/articles/production/3809/le-demon-rubinstein-29-janvier-2020-opera-national-grand-theatre-bordeaux-cavallier-isaev-daniel-bertman-schorghofer-hase-smirnoff-muraveva-dolgov-chenez-stavrakakis-lifar-hugault-gaugler-orchestre-national-cooper-article-critique-chronique-compte-rendu »}, {« link »: « https://opera-bordeaux.preprod.e-bizproduction.com/voix-lauda-sion-76352 »}]
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Voix
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