LAUGHTON

60 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 10:00:00

fin : 2026-03-17 11:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Stéphane Jaubertie, Émilie Le Roux

Laughton, c’est un petit garçon qui essaie de grandir au milieu d’une famille dans laquelle il ne trouve pas sa place.

Un spectacle tendre qui questionne l’enfance, les secrets et la résilience.

Dès 10 ans .

60 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Stéphane Jaubertie, Émilie Le Roux

German :

Stéphane Jaubertie, Émilie Le Roux

Italiano :

Stéphane Jaubertie, Émilie Le Roux

Espanol :

Stéphane Jaubertie, Émilie Le Roux

L’événement LAUGHTON Le Mans a été mis à jour le 2025-07-19 par CDT72