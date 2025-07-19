LAUGHTON Le Mans
LAUGHTON Le Mans mardi 17 mars 2026.
LAUGHTON
60 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-17 10:00:00
fin : 2026-03-17 11:00:00
2026-03-17
Stéphane Jaubertie, Émilie Le Roux
Laughton, c’est un petit garçon qui essaie de grandir au milieu d’une famille dans laquelle il ne trouve pas sa place.
Un spectacle tendre qui questionne l’enfance, les secrets et la résilience.
Dès 10 ans .
60 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
