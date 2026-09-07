Laura Calu, Le Zéphyr, Hem
samedi 28 novembre 2026 · Le Zéphyr · Hem
Informations pratiques
Laura Calu Samedi 28 novembre, 20h00 Le Zéphyr Nord
Carré Or (parterre) – 35 €
Catégorie 1 (gradins) – 30 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00
LAURA CALU
« Senk »
Samedi 28 novembre 2026 | 20h
Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.
Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions.
« Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. »
Bah non. Si, en fait si.
Tarifs :
Carré Or (parterre) – 35 €
Catégorie 1 (gradins) – 30 €
Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 98 46 35 »}]
« Senk » humour onewomanshow
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