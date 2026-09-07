Laura Calu, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Laura Calu Samedi 28 novembre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Carré Or (parterre) – 35 €

Catégorie 1 (gradins) – 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00

LAURA CALU

« Senk »

Samedi 28 novembre 2026 | 20h

Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.

Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions.

« Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. »

Bah non. Si, en fait si.

Tarifs :

Carré Or (parterre) – 35 €

Catégorie 1 (gradins) – 30 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 98 46 35 »}]

« Senk » humour onewomanshow