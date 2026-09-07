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Laura Calu, Le Zéphyr, Hem

samedi 28 novembre 2026 · Le Zéphyr · Hem

Laura Calu, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Le Zéphyr
Adresse
Rue du Tilleul 59510 HEM
Ville
59510 Hem
Département
Nord
Tarif
Carré Or (parterre) – 35 € Catégorie 1 (gradins) – 30 €

Laura Calu Samedi 28 novembre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Carré Or (parterre) – 35 €
Catégorie 1 (gradins) – 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00

LAURA CALU
« Senk »
Samedi 28 novembre 2026 | 20h
Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.
Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions.
« Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. »
Bah non. Si, en fait si.
Tarifs :
Carré Or (parterre) – 35 €
Catégorie 1 (gradins) – 30 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 98 46 35 »}]
« Senk » humour onewomanshow

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