Laura Cox La Rotonde Châteaurenard

Châteaurenard

Laura Cox

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concert de Laura Cox à la Rotonde.

Laura Cox

Depuis son adolescence, Laura Cox est une icône pour tous les amoureux de la guitare, une virtuosité qui lui a permis de cumuler les millions de vues sur Youtube et de jouer sur les plus grandes scènes. Avec Trouble Coming , l’artiste franco-britannique prend une nouvelle dimension. Laura Cox prouve en 11 titres ultra efficaces qu’elle est bien plus qu’une impressionnante guitariste. Ce quatrième album très éclectique qu’elle a entièrement écrit et composé sonne comme une collection d’hymnes rock avec un son très actuel. Et pour l’aider à effectuer ce virage aux allures d’émancipation, Laura Cox a eu la bonne idée de faire appel au duo No Money Kids, producteurs rêvés pour apporter à ses chansons d’inspiration heavy blues, une touche de modernité.



Sixpenny Millionaire Première partie

Distillant un delta blues dopé au hip-hop, les SixPenny Millionnaire sont des Working Class Heroes urbains, fougueux et bruyants, entre guitares de pawn shop et beats qui tapent. Le premier EP Grime Pusher invoquait déjà l’âme rugueuse de Blind Willie Johnson, l’énergie brute de The Black Keys, la rage électro-hip-hop de Dope D.O.D. et l’esprit frondeur des Beastie Boys pour délivrer un patchwork viscéral et cinématographique entre poussière, béton et BPM. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

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English :

Laura Cox concert at La Rotonde.

L’événement Laura Cox Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence