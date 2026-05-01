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Les Visiteurs du Temps Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard

Les Visiteurs du Temps Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard samedi 16 mai 2026.

Lieu : Espace culturel et festif de l'Etoile

Adresse : 10 Avenue Léo Lagrange

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 1 1 1

Châteaurenard

Les Visiteurs du Temps

Samedi 16 mai 2026 à partir de 20h30.
Ouverture des portes à 19h30. Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

RG Académie présente sa nouvelle comédie musicale Les Visiteurs du Temps à la Salle de l’Etoile.
RG Académie présente sa nouvelle comédie musicale.

Venez assister au gala de fin d’année. C’est le resultat d’un travail regulier et passionné, d’un investissement autour d’un thème commun.

Buvette sur place.   .

Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

RG Académie presents its new musical Les Visiteurs du Temps at the Salle de l’Etoile.

L’événement Les Visiteurs du Temps Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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