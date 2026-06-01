Soirées à Lou Casteu Montée des Tours Châteaurenard

Châteaurenard

Soirées à Lou Casteu

Du jeudi 25 au samedi 27 juin 2026. Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-25

Soirées à Lou Casteu.

Envie de passer un moment inoubliable ?



ejoignez-nous pour vibrer au son de la musique live dans un décor exceptionnel.

Que vous veniez pour boire un coup, partager un repas ou simplement vous laisser porter par l’ambiance, Lou Casteu est l’adresse incontournable de vos soirées !



Jeudi 25Juin Live Music avec Maltinti de 19h à minuit.

Vendredi 26 Juin Soirée Chill de 16h à minuit.

Samedi 27 Juin Live Music. .

Montée des Tours Lou Casteu Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 54 88 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evenings at Lou Casteu.

L’événement Soirées à Lou Casteu Châteaurenard a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence