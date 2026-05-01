Tournée Provence Terre de Sports Complexe sportif Pierre de Coubertin Châteaurenard
Tournée Provence Terre de Sports Complexe sportif Pierre de Coubertin Châteaurenard lundi 18 mai 2026.
Châteaurenard
Tournée Provence Terre de Sports
Du lundi 18 au mercredi 20 mai 2026 de 9h à 12h. Complexe sportif Pierre de Coubertin Avenue Pierre de Coubertin Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 09:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Tournée Provence Terre de Sports.
La tournée Provence Terre de Sports est une initiative du Département née dans le cadre des JOP 2024 dans le but d’amener le sport au plus près des habitants.
Pour ce faire, des initiations sportives adaptées à tous les publics et des animations culturelles en présence d’athlètes de haut niveau ont été mises en place pour rythmer cette tournée.
Au programme
– Des animations sportives et ludiques
– Des initiations à de multiples disciplines olympiques et paralympiques
– Des démonstrations et spectacles
– Des stands de réalité virtuelle .
Complexe sportif Pierre de Coubertin Avenue Pierre de Coubertin Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Provence Terre de Sports tour.
L’événement Tournée Provence Terre de Sports Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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