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LAURA FERRE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

LAURA FERRE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

LAURA FERRE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mardi 24 novembre 2026.

Lieu : LE TRANSBORDEUR

Adresse : 3 BD STALINGRAD

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : 69

Début : 2026-11-24

Fin : 2026-11-24

Heure de début : 20:30

LAURA FERRE Début : 2026-11-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69

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