Laurel et Hardy, Musique de François Narboni L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Laurel et Hardy, Musique de François Narboni

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-05-05 20:00:00

fin : 2027-05-05

Date(s) :

2027-05-05

Deux films, deux univers musicaux pour cette soirée ciné-concert autour du cinéma burlesque. La musique de chambre contemporaine du duo Phébus accompagne Laurel et Hardy, confrontés à un déménagement rocambolesque dans The Music Box (Le déménagement) tandis que pour Two tars (V’la la flotte) le quartet jazzfusion ExTENSIONS remet en musique les péripéties du duo comique dans un embouteillage monstre qui dégénère en course poursuite. Autour d’une poétique de l’échec, de la persévérance et de l’absurde, la musique dialogue avec les images, en souligne les rythmes et ouvre des espaces émotionnels nouveaux.Tout public

19 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Two films, two musical worlds for this film-concert evening centered on slapstick cinema. The contemporary chamber music of the Phébus duo accompanies Laurel and Hardy as they face a chaotic move in *The Music Box* (*Le déménagement*), while for *Two Tars* (Here Comes the Flood), the jazz-fusion quartet ExTENSIONS sets the comic duo’s misadventures to music as they get caught in a massive traffic jam that escalates into a high-speed chase. Centered on a poetics of failure, perseverance, and the absurd, the music interacts with the images, underscores their rhythms, and opens up new emotional spaces.

L’événement Laurel et Hardy, Musique de François Narboni Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ