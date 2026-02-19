LAURENT BAFFIE OH P****N LAURENT ! Charleville-Mézières

LAURENT BAFFIE OH P****N LAURENT !

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Laurent Baffie revient en force avec un nouveau spectacle hilarant où il parle de sa vie, des années Ardisson, des vannes trop trashs coupées au montage, de sexualité, de zoologie, et de tout ce qui peut être prétexte à rire.Le sniper de légende, qui dégaine plus vite que son ombre, tire à balles réelles, et les sketchs aujourd’hui indiffusables à la télé s’enchaînent pour le plus grand plaisir de son public qui ne demande que ça.Il paraît qu’on ne peut plus rien dire ? C’est ce qu’on va voir…Placement libre Ouverture des portes 19h30 Spectacle déconseillé aux moins de 15 ansBilletterie

75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

English :

Laurent Baffie is back in force with a hilarious new show in which he talks about his life, the Ardisson years, trashy jokes cut on the fly, sexuality, zoology, and anything else that could be an excuse for laughter.The legendary sniper, who draws faster than his shadow, shoots real bullets, and the sketches that are today indistinguishable from TV follow one another to the delight of his audience, who want nothing more That’s what we’re going to see?free seating Doors open at 7:30pm Not recommended for children under 15Billetterie

