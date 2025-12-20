LAURENT FEBVAY – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle

LAURENT FEBVAY Début : 2026-10-02 à 21:00. Tarif : – euros.

Nous avons tous une madeleine de Proust n’est-ce pas ? Pour moi c’est l’odeur du Basilic, pour toi l’eau de Cologne de ton grand père ou une chanson des Backsteets boys. Ces choses qui nous rappellent l’enfant que nous avons été. Et elles sont toutes différentes. Nous n’avons pas les mêmes références. Nous sommes des inconnus. Mais aussi étonnant que cela puisse te paraitre. Ce soir le temps d’un spectacle. Tu verras que je suis toi et tu es moi. On a tous fait un travail génial alimentaire, trieur de tringles dans une grande surface, eu une petite amie/un garçon qui nous a brisé le cœur, perdu ses clefs avant d’aller au travail. Acheter des vêtements alors que nous sommes en rouge à la banque. Checké son passeport 56 fois avant de prendre l’avion. Bref la vraie vie. Celle qui fait de nous des humains, celle qui nous rappelle ou nous sommes mais sans oublier d’où nous venons et nous rappeler l’odeur du du Basilic.

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17