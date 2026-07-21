LAURENT FICKELSON TRIO invite SYLVAIN BEUF – “TYNER’S LEGACY” Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

McCoy Tyner a traversé le jazz comme une force de la nature , pianiste de Coltrane, architecte du son modal, voix incontournable d’un demi-siècle de musique. Tyner’s Legacy rend hommage à cet héritage en puisant dans son répertoire, mais aussi dans celui de ses compagnons de route Coltrane, Wayne Shorter, Joe Henderson tous liés à cette époque charnière où le jazz a basculé vers quelque chose d’inédit.

Un trio piano, contrebasse, batterie, rejoint par le saxophoniste Sylvain Beuf : pas une reconstitution, mais une conversation vivante avec une musique qui n’a pas pris une ride.

Un hommage à McCoy Tyner au Baiser Salé le 16 septembre à 21h.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 21h00 à 22h30

payant Tarif Web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T21:00:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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