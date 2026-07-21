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LAURENT FICKELSON TRIO invite SYLVAIN BEUF – “TYNER’S LEGACY” Le Baiser Salé Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris

LAURENT FICKELSON TRIO invite SYLVAIN BEUF – “TYNER’S LEGACY” Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Le Baiser Salé
Adresse
58 Rue des Lombards
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif Web : 25 EUR Tarif sur place : 28 EUR Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR

McCoy Tyner a traversé le jazz comme une force de la nature , pianiste de Coltrane, architecte du son modal, voix incontournable d’un demi-siècle de musique. Tyner’s Legacy rend hommage à cet héritage en puisant dans son répertoire, mais aussi dans celui de ses compagnons de route Coltrane, Wayne Shorter, Joe Henderson tous liés à cette époque charnière où le jazz a basculé vers quelque chose d’inédit.

Un trio piano, contrebasse, batterie, rejoint par le saxophoniste Sylvain Beuf : pas une reconstitution, mais une conversation vivante avec une musique qui n’a pas pris une ride.

Un hommage à McCoy Tyner au Baiser Salé le 16 septembre à 21h.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif Web : 25 EUR
Tarif sur place : 28 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T21:00:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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