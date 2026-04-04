LAURENT GERRA COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE Bressuire

LAURENT GERRA Début : 2027-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

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COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE ROUTE DE THOUARS 79300 Bressuire 79