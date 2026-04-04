Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LAURENT GERRA COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE Bressuire

LAURENT GERRA COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE Bressuire

LAURENT GERRA COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE Bressuire samedi 13 février 2027.

Lieu : COMPLEXE BOCAPOLE - ESPACE EUROPE

Adresse : ROUTE DE THOUARS

Ville : 79300 Bressuire

Département : 79

Début : 2027-02-13

Fin : 2027-02-13

Heure de début : 20:00

LAURENT GERRA Début : 2027-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE ROUTE DE THOUARS 79300 Bressuire 79

À voir aussi à Bressuire (79)