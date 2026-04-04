LAURENT GERRA COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE Bressuire
LAURENT GERRA COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE Bressuire samedi 13 février 2027.
LAURENT GERRA Début : 2027-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
COMPLEXE BOCAPOLE – ESPACE EUROPE ROUTE DE THOUARS 79300 Bressuire 79
À voir aussi à Bressuire (79)
- Spectacle enfant Coccinelle Demoiselle Foyer Hérault Bressuire 8 avril 2026
- Atelier Initiation au steel-drum La maison des arts Bressuire 8 avril 2026
- Spectacle La Belle Tablée BREUIL-CHAUSSEE Bressuire 9 avril 2026
- Conférence Université Inter-Ages Actualités Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire 9 avril 2026
- Théâtre Les Bonobos Théâtre Bressuire 10 avril 2026