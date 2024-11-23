LAURENT GERRA ‘se met à table!’ – LAURENT GERRA – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

LAURENT GERRA ‘se met à table!’ – LAURENT GERRA Début : 2026-06-13 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : LAURENT GERRAAprès une tournée dans toute la France, qui se poursuit en 2025 et 2026, et une vingtaine de représentations à guichets fermés au Casino de Paris en décembre dernier, Laurent Gerra revient pour de nouvelles dates aux Folies Bergère du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaudeet particulièrement relevée !-

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84