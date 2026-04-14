E-nitiation informatique, Bibliothèque Champfleury, Avignon
E-nitiation informatique, Bibliothèque Champfleury, Avignon vendredi 12 juin 2026.
E-nitiation informatique Vendredi 12 juin, 10h30 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
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Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 35 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
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