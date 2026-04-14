Concert d’Arnaud Becaus, pianiste de jazz – en partenariat avec l’AJMI, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Concert d’Arnaud Becaus, pianiste de jazz – en partenariat avec l’AJMI Vendredi 12 juin, 12h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T12:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T12:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:30:00+02:00

Le programme de l’AJMi se veut une vitrine du jazz sous toutes ses formes, et de la création contemporaine. Le pianiste Avignonnais Arnaud Becaus porte son attention sur un jazz pluriel, son travail reflète toutes les influences de cette musique en constante évolution, pour nous offrir un programme de compositions personnelles et de standards. Bien conscient de l’histoire de cette musique, c’est à un voyage qu’il nous conviera, entre bop, swing, balades et bien d’autres choses encore. C’est une pause méridienne tout en douceur et poésie qui attends les spectateurs.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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