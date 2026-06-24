Laurent Gerra se met à table Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Laurent Gerra se met à table

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 20:00:00

fin : 2027-05-29 22:00:00

Date(s) :

2027-05-29

Avec son sens aigu de l’observation et sa précision vocale redoutable, il fait passer à la casserole hommes politiques, chanteurs et personnalités médiatiques. Porté par une véritable écriture de revue décapante, Gerra enchaîne imitations, sketches et apartés avec un rythme infaillible, tout en maintenant une connivence immédiate avec son public.

Fidèle à sa tradition de satire populaire et généreuse, ce nouveau spectacle propose une mise en scène insolite et alléchante décor de restaurant, musiciens en tenue de cuisiniers et un ton joyeusement mitonné à la sauce Gerra. Un festin d’humour où l’on va assurément se régaler !

Avec son sens aigu de l’observation et sa précision vocale redoutable, il fait passer à la casserole hommes politiques, chanteurs et personnalités médiatiques. Porté par une véritable écriture de revue décapante, Gerra enchaîne imitations, sketches et apartés avec un rythme infaillible, tout en maintenant une connivence immédiate avec son public.

Fidèle à sa tradition de satire populaire et généreuse, ce nouveau spectacle propose une mise en scène insolite et alléchante décor de restaurant, musiciens en tenue de cuisiniers et un ton joyeusement mitonné à la sauce Gerra. Un festin d’humour où l’on va assurément se régaler ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

With his keen sense of observation and formidable vocal precision, he takes politicians, singers, and media personalities to task. Driven by truly scathing revue-style writing, Gerra weaves together impressions, sketches, and asides with flawless timing, all while maintaining an immediate rapport with his audience.

True to his tradition of popular and generous satire, this new show features an unusual and enticing staging: a restaurant setting, musicians dressed as chefs, and a tone joyfully “simmered” in “Gerra sauce.” A feast of humor that’s sure to be a treat!

L’événement Laurent Gerra se met à table Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme