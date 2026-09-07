Laurent Vadkerti – Récital de guitares, Chapelle Saint-Geniès de Litenis, Saint-Jean-de-Fos

Informations pratiques

Laurent Vadkerti – Récital de guitares Dimanche 20 septembre, 18h00 Chapelle Saint-Geniès de Litenis Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Enseignant-musicien à l’École de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, Laurent Vadkerti vous invite à un voyage musical à travers les siècles, porté par trois guitares emblématiques de la tradition espagnole : la guitare baroque, la guitare romantique et la guitare classique.

Au fil d’un programme riche en contrastes, chaque instrument dévoilera sa personnalité et ses couleurs sonores. Émotion, virtuosité et poésie se succéderont dans l’écrin des églises du territoire, où les sonorités chaleureuses de la guitare dialogueront avec le patrimoine.

Une belle occasion de redécouvrir ces édifices remarquables tout en se laissant porter par la richesse d’un répertoire intemporel.

Chapelle Saint-Geniès de Litenis 34150 Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie 06 29 48 94 59 https://lopicart.fr/ L’église « Sancti Genesii de Ledenis » du XIe siècle, paroissiale puis devenue église champêtre au XIIIe, est appelée de nos jours chapelle Saint-Geniès de Litenis. Elle constituait le pôle central du fisc de Litenis donné à l’abbaye de Gellone par Guillaume d’Aquitaine en 804. Sur la route de Gignac à Saint-Jean-de-Fos.

Enseignant-musicien à l’École de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, Laurent Vadkerti vous invite à un voyage musical à travers les siècles, porté par trois guitares emblématiques de la…

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