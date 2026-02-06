Laurent Voulzy en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : – –
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Laurent Voulzy, auteur-compositeur-interprète emblématique de la chanson française, se produit au théâtre antique pour un concert empreint de douceur et de poésie. Une parenthèse musicale intemporelle.
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00
English : Laurent Voulzy in concert at the Théâtre Antique
Laurent Voulzy, the emblematic singer-songwriter of French chanson, performs at the Théâtre Antique for a gentle, poetic concert. A timeless musical interlude.
