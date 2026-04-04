LAURENT VOULZY – LAURENT VOULZY EN CONCERT CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre
LAURENT VOULZY – LAURENT VOULZY EN CONCERT CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre mercredi 27 janvier 2027.
LAURENT VOULZY – LAURENT VOULZY EN CONCERT Début : 2027-01-27 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76
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