LAURENT VOULZY, Le Prisme 2 Allée du Théâtre, Élancourt

Informations pratiques

LAURENT VOULZY Vendredi 18 septembre, 20h30 Le Prisme 2 Allée du Théâtre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres et des festivals !

Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.

Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… autant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa douce voix et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare et certainement le mélodiste le plus attachant du 21e siècle.

« L’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau mes rêves acoustiques et mes rêves électriques. Kiss and Love. »

Le Prisme 2 Allée du Théâtre 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France

LAURENT VOULZY