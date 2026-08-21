Rénover son logement ancien : spécificités et précautions pour une meilleure performance énergétique, Lieu exact communiqué après validation de votre inscription, Élancourt
mardi 15 septembre 2026 · Lieu exact communiqué après validation de votre inscription · Élancourt
Informations pratiques
Rénover son logement ancien : spécificités et précautions pour une meilleure performance énergétique Mardi 15 septembre, 18h30 Lieu exact communiqué après validation de votre inscription Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00
L’ALEC 78, Saint-Quentin-en-Yvelines et la Ville d’Élancourt vous invitent à découvrir la spécificité des logements anciens et des précautions nécessaires à leur rénovation énergétique.
Le confort thermique est très différent des maisons modernes en béton, notamment du fait de l’épaisseur des murs.
La rénovation énergétique des bâtiments construits avant 1948 demande donc un examen spécifique : le choix des matériaux, leur mise en oeuvre doivent tenir compte de ce qui constitue le bâti existant. Une entreprise spécialisée répondra aux questions techniques.
Sur inscription, rendez-vous à Élancourt mardi 15 septembre à 18h30. Le lieu exact sera donné lors de l’inscription.
Lieu exact communiqué après validation de votre inscription 5 Pl. du Général de Gaulle, 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/OJC1lJ »}]
Le confort thermique du bâti ancien est très différent des maisons modernes en béton, notamment du fait de l’épaisseur des murs.
ALEC 78
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