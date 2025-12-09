Laurent Voulzy Saint-Dizier

Laurent Voulzy

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Tout public

Accompagné de Michel Amsellem (piano et claviers), Karen Brunon (violon et chant), Mederic Bourgeois (violoncelle et batterie) et Olivier Brossard (basse, contrebasse, chant), il propose un voyage musical hors du temps. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

