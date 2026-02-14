l’Automnal Gourmand Atelier dégustation: vins et desserts Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid

l’Automnal Gourmand Atelier dégustation: vins et desserts

Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03

17h atelier spécial gourmands! Venez découvrir les alliances savoureuses entre vins et desserts pour une complémentarité tout en douceur. 25€. Sur réservation

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Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com

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English :

5pm special gourmet workshop! Come and discover tasty combinations between wines and desserts for a smooth complement. 25?. On reservation

L’événement l’Automnal Gourmand Atelier dégustation: vins et desserts Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-07 par Haut Pays du Velay Tourisme