l’Automnal Gourmand Atelier dégustation: vins et desserts Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
l’Automnal Gourmand Atelier dégustation: vins et desserts Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid samedi 3 octobre 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
l’Automnal Gourmand Atelier dégustation: vins et desserts
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-10-03
17h atelier spécial gourmands! Venez découvrir les alliances savoureuses entre vins et desserts pour une complémentarité tout en douceur. 25€. Sur réservation
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Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
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English :
5pm special gourmet workshop! Come and discover tasty combinations between wines and desserts for a smooth complement. 25?. On reservation
L’événement l’Automnal Gourmand Atelier dégustation: vins et desserts Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-07 par Haut Pays du Velay Tourisme
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