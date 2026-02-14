L’Automnal gourmand Dégustation autour de la Lentille Verte du Puy Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal gourmand Dégustation autour de la Lentille Verte du Puy Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 18 octobre 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
L’Automnal gourmand Dégustation autour de la Lentille Verte du Puy
La Maison de l’Ail 1 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Rencontrez Éric Bay, producteur de Lentilles Vertes du Puy. Il vous fera découvrir tous les secrets de cette légumineuse d’exception, reconnue pour sa qualité et son goût unique. Avant de partir, savourez un délicieux velouté de lentilles ! Gratuit
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La Maison de l’Ail 1 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 93 76
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English :
Meet Éric Bay, producer of Lentilles Vertes du Puy. He’ll show you all the secrets of this exceptional legume, renowned for its quality and unique taste. Before you leave, enjoy a delicious lentil velouté! Free
L’événement L’Automnal gourmand Dégustation autour de la Lentille Verte du Puy Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-15 par Haut Pays du Velay Tourisme
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