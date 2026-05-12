L’Automnal gourmand graine d’artiste Saint-Julien-Molhesabate
L’Automnal gourmand graine d’artiste Saint-Julien-Molhesabate jeudi 29 octobre 2026.
Saint-Julien-Molhesabate
L’Automnal gourmand graine d’artiste
salle sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 17:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Accompagnés par les bénévoles de l’association Au fil des pages, les enfants créeront de belles décorations aux couleurs de l’automne (champignons, courges…), en explorant différentes techniques de collage.
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salle sous la mairie Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 49 05 81
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English :
Accompanied by volunteers from the Au fil des pages association, children will create beautiful decorations in autumn colors (mushrooms, squash, etc.), exploring different collage techniques.
L’événement L’Automnal gourmand graine d’artiste Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-05-12 par Haut Pays du Velay Tourisme
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