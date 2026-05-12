L’Automnal gourmand Visite à la ferme Ferme Petit Nice Raucoules
L’Automnal gourmand Visite à la ferme Ferme Petit Nice Raucoules jeudi 22 octobre 2026.
Raucoules
L’Automnal gourmand Visite à la ferme
Ferme Petit Nice Ferme Petit Nice Salettes Raucoules Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
déduit si achat, gratuit moins de 5 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 16:00:00
fin : 2026-10-22 18:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Denise vous accueille sur son exploitation pour vous faire découvrir son élevage de vaches limousines et la technique du séchage en grange. La visite se conclura par une dégustation de terrines de bœuf, accompagnée du verre de l’amitié
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Ferme Petit Nice Ferme Petit Nice Salettes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73
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English :
Denise welcomes you to her farm, where you can learn all about her Limousin cows and barn-drying techniques. The visit concludes with a tasting of beef terrines, accompanied by a glass of friendship
L’événement L’Automnal gourmand Visite à la ferme Raucoules a été mis à jour le 2026-05-12 par Haut Pays du Velay Tourisme
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