L’Automnal gourmand Visite à la ferme Ferme Petit Nice Raucoules

Raucoules

L’Automnal gourmand Visite à la ferme

Ferme Petit Nice Ferme Petit Nice Salettes Raucoules Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

déduit si achat, gratuit moins de 5 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 16:00:00

fin : 2026-10-22 18:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Denise vous accueille sur son exploitation pour vous faire découvrir son élevage de vaches limousines et la technique du séchage en grange. La visite se conclura par une dégustation de terrines de bœuf, accompagnée du verre de l’amitié

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Ferme Petit Nice Ferme Petit Nice Salettes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73

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English :

Denise welcomes you to her farm, where you can learn all about her Limousin cows and barn-drying techniques. The visit concludes with a tasting of beef terrines, accompanied by a glass of friendship

L’événement L’Automnal gourmand Visite à la ferme Raucoules a été mis à jour le 2026-05-12 par Haut Pays du Velay Tourisme