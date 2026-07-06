L’Automne de la Science à la Canopée : atelier de graffiti botanique Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS
samedi 3 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg · PARIS
Informations pratiques
Viens créer ton passeport de graffiti botaniste avec Hélène Rajcak des Tigres gauchers !
Pas besoin de sortir des grandes villes pour aller à la rencontre du vivant. Si l’on y prête attention, on découvrira que les trottoirs de Paris possèdent une flore riche et pourtant méconnue.
Cet atelier propose une initiation à la graffiti botanique, une activité singulière qui consiste à inscrire à la craie sur le trottoir le nom des plantes sauvages que l’on rencontre. Mais pour cela, il faut les connaitre. Par le dessin, les enfants apprendront à reconnaitre et à nommer les plantes les plus fréquentes de Paris et réaliseront leur kit de graffiti botaniste. L’atelier se termine par une sortie pour réaliser son premier graffiti à la craie.
Un atelier inspiré du livre À la rencontre du vivant – Le grand livre de la biodiversité publié aux éditions du Museum.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
samedi 3 octobre, 15h à 17h
Sur inscription à partir du 3 septembre
Attention, cette animation aura lieu au Centre Paris anim’ Ruth Bader Ginsburg, 6-8 place Carrée, Forum des Halles, Paris 1e
Pour en savoir plus sur les Tigres gauchers…
A l’occasion de l’Automne de la Science, venez rencontrer l’autrice illustratrice Hélène Rajcak pour un atelier de graffiti autour des plantes urbaines !
Le samedi 03 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
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