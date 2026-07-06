L’Automne de la Science à la Canopée : atelier de graffiti botanique Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Informations pratiques

Viens créer ton passeport de graffiti botaniste avec Hélène Rajcak des Tigres gauchers !

Pas besoin de sortir des grandes villes pour aller à la rencontre du vivant. Si l’on y prête attention, on découvrira que les trottoirs de Paris possèdent une flore riche et pourtant méconnue.

Cet atelier propose une initiation à la graffiti botanique, une activité singulière qui consiste à inscrire à la craie sur le trottoir le nom des plantes sauvages que l’on rencontre. Mais pour cela, il faut les connaitre. Par le dessin, les enfants apprendront à reconnaitre et à nommer les plantes les plus fréquentes de Paris et réaliseront leur kit de graffiti botaniste. L’atelier se termine par une sortie pour réaliser son premier graffiti à la craie.

Un atelier inspiré du livre À la rencontre du vivant – Le grand livre de la biodiversité publié aux éditions du Museum.

Pour les enfants de 8 à 12 ans

samedi 3 octobre, 15h à 17h

Sur inscription à partir du 3 septembre

Attention, cette animation aura lieu au Centre Paris anim’ Ruth Bader Ginsburg, 6-8 place Carrée, Forum des Halles, Paris 1e

Pour en savoir plus sur les Tigres gauchers… C’est par ici !

A l’occasion de l’Automne de la Science, venez rencontrer l’autrice illustratrice Hélène Rajcak pour un atelier de graffiti autour des plantes urbaines !

Le samedi 03 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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