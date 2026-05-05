L’Autre Marché, Halle Ouverte, Nancy
L’Autre Marché, Halle Ouverte, Nancy vendredi 8 mai 2026.
L’Autre Marché 8 mai – 3 juillet, les vendredis Halle Ouverte Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T16:00:00+02:00 – 2026-05-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00
Chaque vendredi de 16h à 19h, rencontrez vos producteurs locaux certifiés bio sous la Halle Ouverte, sur le marché bio et local.
Fruits, légumes, formages et autres produits laitiers, pains et biscuits, huiles, légumineuses, viande… Tout ce qu’il faut pour concocter de délicieux plats bio, locaux, de saison pour ravir les papilles des petits et des grands.
Pour découvrir les producteurs bio du marché et les animations proposées : https://www.octroi-nancy.fr/marche-bio/
Halle Ouverte 47 Bd d’Austrasie, 54000 Nancy Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://www.octroi-nancy.fr/marche-bio/ »}]
Rendez-vous sous la Halle Ouverte pour un marché 100% bio local ! marché bio
photo OCTROI_credit photo Bastien Sittler
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