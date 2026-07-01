L’avant-première des enfants Exposition Invitation à Daniel Buren, Plantations : travaux in situ, 2026 / Collections Musée des impressionnismes Giverny
samedi 18 juillet 2026 · Musée des impressionnismes · Giverny
Informations pratiques
Giverny
L’avant-première des enfants Exposition Invitation à Daniel Buren, Plantations : travaux in situ, 2026 / Collections
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le samedi 28 mars, les enfants pourront découvrir l’exposition lors d’une visite spécialement adaptée !
Les petits visiteurs sont à l’honneur !
Le samedi 18 juillet, les enfants pourront découvrir les collections du musée lors d’une visite spécialement adaptée ! À travers une approche ludique et interactive, ils partiront à la rencontre des œuvres, des artistes et des histoires qui se cachent derrière les tableaux.
Programme
15h 16h visite guidée spécialement adaptée encadrée par une médiatrice.
A l’issue de la visite, chaque enfant repartira avec une petite activité créative en lien avec l’exposition, à réaliser à la maison.
Cette visite est un temps de découverte artistique, elle ne comprend ni goûter ni animation.
Evénement gratuit, réservé aux 5-12 ans
Inscription obligatoire sur mdig.fr .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : L’avant-première des enfants Exposition Invitation à Daniel Buren, Plantations : travaux in situ, 2026 / Collections
L’événement L’avant-première des enfants Exposition Invitation à Daniel Buren, Plantations : travaux in situ, 2026 / Collections Giverny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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